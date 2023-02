Capuano: «Per fortuna ci sono club che non mandano gli Inzaghi e i Pioli»

Inzaghi e Pioli rimarranno alla guida di Inter e Milan nonostante le varie discussioni intorno alla loro posizione. Ne è d’accordo Capuano, che si esprime così anche sul tecnico rossonero citando il Derby

INTUIZIONE − Giovanni Capuano si esprime così a Sportitalia: «Per fortuna ci sono società che non mandano via Inzaghi, Pioli o Allegri. Hanno loro il modo di sistemare un po’ la situazione. Credo che Pioli abbia avuto l’intuizione di immolare il Derby contro l’Inter per ridare equilibrio alla sua squadra. Una settimana prima del Derby il Milan aveva perso col Sassuolo 2-5 prendendo gol praticamente ogni volta che il Sassuolo entrava nella sua metacampo. Con l’Inter ha deciso di cambiare modulo facendo una partita degna e senza prendere imbarcate. Perché perdere un Derby con 5 o 6 gol sarebbe stato il disastro di un’intera stagione. Non ti puoi più rialzare».