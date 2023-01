Capuano: «Errore in Monza-Inter come quello di Candreva! Inaccettabile»

L’Inter sul campo del Monza si è fatta beffare al 93′ da un’autorete di Dumfries ma è impossibile non parlare dell’errore di Sacchi sul gol dell’1-3 di Acerbi che quasi certamente avrebbe chiuso i giochi. Secondo Giovanni Capuano, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, si tratta di un errore simile a quello di Juventus-Salernitana

ERRORI INCACCETTABILI – L’Inter si ferma sul campo del Monza non senza recriminare un grave errore dell’arbitro Sacchi. Giovanni Capuano ritorna a Juventus-Salernitana: «Secondo me l’errore di ieri sera è uguale a quello sul gol di Acerbi in Spezia-Lazio, uguale all’errore di Candreva che sparisce dal VAR in Juventus-Salernitana. Sono errori inaccettabili, quello intendo. Gli errori di valutazione sono una cosa diversa, questo è un errore concettuale. L’arbitro fischia rendendo impossibile l’intervento del VAR».