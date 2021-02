Capuano: «Eriksen e Perisic? Frenesia di mercato eccessiva. Conte ha capito»

Giovanni Capuano

Per Capuano il fatto che Eriksen e Perisic siano rimasti all’Inter fa capire come spesso si parli troppo di mercato. Il giornalista, nel corso della trasmissione di Sportitalia “Monday Night”, ha detto che vede il danese come possibile titolare anche col rientro di Vidal.

DUE IN PIÙ – Giovanni Capuano è sicuro: «Ivan Perisic e Christian Eriksen sono le dimostrazioni che, ogni tanto, la frenesia di mercato è eccessiva. Ho l’impressione che da quando Antonio Conte ha capito, o gli hanno spiegato, quale sia la situazione dell’Inter che esiste si sia messo l’animo in pace. E ho l’impressione che Eriksen sia tornato a essere un potenziale elemento nel progetto, soprattutto quando tutti hanno capito di dover mettere un uomo fisso su Marcelo Brozovic. Anche quando tornerà Arturo Vidal, nelle prossime settimane, non sono sicuro che sarà di nuovo una riserva».