Capuano: “Eriksen? Inter, resterà gran rimpianto. Conte non masochista”

Condividi questo articolo

Giovanni Capuano

Eriksen continua a essere oggetto di diverse voci di mercato. Il giornalista Giovanni Capuano, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha parlato del perché (a suo avviso) Conte non sia disposto a dargli troppe occasioni con l’Inter.

IN USCITA – Per Giovanni Capuano a gennaio Christian Eriksen potrebbe lasciare l’Inter: «Se lo devi tenere lì a non farlo giocare cosa lo tieni? C’è poco da dire: resterà un grande rimpianto. Non è che lo sto dicendo io, Antonio Conte ha detto che fa le scelte non perché è masochista ma per il bene della squadra. Quando un allenatore dice così cosa sta dicendo? Che non torni che Eriksen torni dalla nazionale e gli consegni le chiavi della squadra o che non vede l’ora che arrivi gennaio per risolvere la situazione?»