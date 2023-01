Capuano: «Dzeko imprescindibile per l’Inter, ma Inzaghi alternerà tutti e 4»

Capuano ritiene Dzeko imprescindibile per l’Inter ma al contempo è convinto sull’alternanza che farà Inzaghi in attacco per poter utilizzare le quattro punte

ALTERNANZA − Ospite negli studi di Sportitalia mercato, Giovanni Capuano si esprime così sugli attaccanti nerazzurri: «Dzeko è imprescindibile per l’Inter. Ma adesso che Lukaku sta cominciando a tornare veramente – con Inzaghi che può evitare l’effetto dell’anno scorso, ovvero di far giocare sempre Dzeko, che alla lunga perse un po’ di lucidità in termini di gol – mi posso aspettare che domani alterni gli attaccanti. Inzaghi però giocherà con tutti e quattro. Da capire solo come li girerà».