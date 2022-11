Capuano: «Correa poche cose, non facile trovare qualcuno che lo compri!»

Capuano si è concentrato su Correa e il suo anno e mezzo all’Inter. Poca roba finora, a detta sua, ma al contempo sarà difficile trovare un estimatore in giro che possa soddisfare le richieste nerazzurre

POCO − Giovanni Capuano critico sul rendimento del Tucu: «L’aspettativa era un’altra su Correa credo, lui entra fa 4 cose però poi tiri la riga e per un attaccante i numeri sono importanti. Poi l’alternativa Thuram non è che è così conosciuta per i grandi almanacchi. Nella costruzione l’Inter ha Lukaku, Lautaro Martinez e Dzeko. Per Correa c’è da trovare un estimatore oppure alla fine te lo tieni, non è facile trovare qualcuno che lo compri». Le sue parole a Telelombardia.