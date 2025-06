Capuano convinto: «Se il Napoli non vince lo scudetto, è un fallimento!»

Giovanni Capuano ha tracciato un quadro della situazione in vista del prossimo Campionato di Serie A: Napoli ampiamente favorito, sulla base di determinate premesse.

IL RAGIONAMENTO – Il Napoli, che ha vinto quest’anno il quarto scudetto della sua storia al termine di un duello punto su punto con l’Inter, si candida per il bis dopo aver confermato Antonio Conte sulla propria panchina. A confermare lo status di favorita della squadra azzurra è stato il giornalista Giovanni Capuano, che si è così espresso sul suo account X: «Se De Laurentiis mette a disposizione di Conte – e lo sta facendo – una rosa di questo livello, il Napoli della prossima stagione parte senza piano alternativo alla vittoria dello scudetto e ai quarti di finale della Champions League. Ogni alternativa assomiglia a un fallimento sportivo. Detto in anticipo prima che venga raccontata una realtà parallela. ADL sta facendo cose straordinarie».

Napoli in cima alle gerarchie, Inter chiamata a carburare

NUOVO CICLO – A differenza del Napoli, che ripartirà solo da certezze grazie alla permanenza di Antonio Conte, l’Inter dovrà sperimentare gli effetti dell’avvio di un nuovo progetto tecnico. Con l’addio di Simone Inzaghi, il quale ha preferito lasciare i nerazzurri per approdare all’Al-Hilal, la panchina è stata affidata all’ex tripletista Cristian Chivu. Dalle prime uscite della sua nuova Inter, il tecnico rumeno ha dimostrato la propria volontà di sperimentare soluzioni nuove al fine di trovare l’assetto ideale per la squadra. Su queste basi di incertezza – date dalla necessità di misurarsi con il “nuovo” – ai meneghini non resterà altro che provare a carburare in fretta per poter alimentare il sogno scudetto.