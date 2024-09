Capuano: «Conte e Motta non si nascondano: devono lottare con l’Inter»

Il Milan è partito a rilento, la Juventus e il Napoli hanno tenuto i ritmi dell’Inter. Giovanni Capuano su Sportitalia mette in guardia però Thiago Motta e Antonio Conte su Sportitalia.

GIÙ DI TONI – Giovanni Capuano commenta il deludente avvio di stagione del Milan: «In un mese non so quantificare quanti punti debba fare Fonseca per avere la sicurezza di rimanere. Dopo un’estate positiva ad agosto si è immagino che tutto il progetto fosse sbagliato e non per errori dei calciatori. O abbiamo preso tutti un’allucinazione, ma un minimo nelle amichevoli vedi. C’è il rischio che la dirigenza abbia sbagliato tutto, perché se il Milan gioca il derby contro l’Inter a questo livello fa rimpiangere i 6 derby persi con Pioli».

Inter accompagnata da Napoli e Juventus: l’avvertimento di Capuano

LOTTA PER LA VETTA – Capuano in seguito parla della lotta al vertice. Per ora Juventus ed Inter sono al primo posto a sette punti, dietro segue il Napoli. L’opinionista chiede qualcosa in riferimento: «Thiago Motta e Antonio Conte non si devono nascondere in questa stagione: devono assolutamente lottare con l’Inter per lo Scudetto. Poi dopo alla fine vince uno e gli altri falliscono. Se a metà aprile, fine aprile, sei competitivo e sei secondo probabilmente non hai diritto di essere deluso alla fine se perdi»