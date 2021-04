Capuano: «Conte desidera l’Inter, ma sia chiaro. Scudetto non di Suning»

Giovanni Capuano è dell’idea che Conte abbia intenzione di rimanere all’Inter, come peraltro fatto intendere domenica dopo il Verona. Il giornalista, nel corso di “Sportitalia Mercato”, critica invece Suning e Zhang.

PANCHINA SALDA – Giovanni Capuano non vede ribaltoni all’orizzonte: «Io non ho colto, nelle parole di Antonio Conte, il desiderio di andare via. C’è il desiderio di restare all’Inter, ma mettendo le carte in tavola. Se l’anno scorso certe uscite di Conte erano state molto dure, dal punto di vista comunicativo, adesso dev’essere chiaro: questo non è lo scudetto di Steven Zhang o di Suning. È lo scudetto, a prescindere dai giocatori, del miglior dirigente italiano Giuseppe Marotta e di Conte. Solo uno come lui sarebbe stato in grado di isolare lo spogliatoio, in mezzo a questo casino. Ed è lo scudetto di Andrea Agnelli, che avrebbe voluto avere entrambi a Torino (ride, ndr)».