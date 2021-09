Capuano: «Colpisce che l’Inter finisca la benzina presto. Sosta devastante»

Capuano vede l’Inter in difficoltà fisica e individua un problema: la sosta per le nazionali e i tanti viaggi in Sud America. Ecco le parole del giornalista, ospite di Sportitalia Mercato.

IN RISERVA – Giovanni Capuano vede una tendenza fra Sampdoria e Real Madrid: «Dopo la sosta l’Inter arriva bene al 60′, poi piano piano si spegne e i cambi non riescono neanche fisicamente a cambiare la partita. È successo a Genova con la Sampdoria e anche l’altra sera col Real Madrid. Magari è tutto semplicemente frutto di una condizione ancora definita: la sosta è stata devastante per chi ha mandato i giocatori in Sud America. A me colpisce dell’Inter che sia a Marassi sia col Real Madrid si è capito al 60′ che era finita la benzina. Simone Inzaghi, con i cambi, non è riuscito a ridare un po’ di sangue ed è andato in confusione dal punto di vista tattico».