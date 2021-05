Capuano: «Calvarese, no pro-Juventus: Fiorentina-Napoli lo dimostra»

Giovanni Capuano – noto giornalista sportivo – è tornato sull’arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter, prendendo in esame l’episodio del rigore in Fiorentina-Napoli per spegnere ogni possibile voce di un complotto in favore dei bianconeri.

NESSUN COMPLOTTO – Giovanni Capuano sfrutta l’episodio del rigore fischiato oggi al Napoli contro la Fiorentina per spegnere ogni possibile voce di un complotto a favore della Juventus. Questa la sua analisi sul suo profilo “Twitter” ufficiale: “La chiamata al VAR di Abisso per il rigore a favore del Napoli cancella le teorie complottiste secondo cui Calvarese era stato mandato a Juventus-Inter per portare i bianconeri in Champions League ai danni del Napoli. Ha soltanto arbitrato una partita indecente”.