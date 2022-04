Capuano: «Calendario Inter, l’ultimo turno incasina Inzaghi. Non semplice»

Capuano ritiene che il calendario dell’Inter non sia così semplice, soprattutto in relazione a quello del Milan. Durante Sportitalia Mercato il giornalista ha segnalato le difficoltà per la squadra di Inzaghi dovute alle ultime due.

NON DECISIVA – Giovanni Capuano fa una segnalazione: «Juventus-Inter improvvisamente a posteriori è diventata la partita scudetto. Dimentichiamoci un attimo l’Inter, ma quello che ha fatto il Milan nelle ultime settimane fa sì che, se la Juventus avesse vinto quella partita, sarebbe rimasta a distanza. Eventualmente lo è stata per l’Inter, ma questo finale di stagione spiega come la Juventus non sia mai realmente tornata in corsa per lo scudetto».

OCCHIO AL PERICOLO – Capuano va sul calendario: «Dalla settimana scorsa sono sempre meno convinto che ci sia una marcata differenza a favore dell’Inter nel calendario delle ultime giornate. Quello che è successo nell’ultimo turno ha incasinato Simone Inzaghi, perché ha alzato la quota salvezza. Sono quasi certo che il Cagliari non sarà salvo alla penultima e forse nemmeno la Sampdoria all’ultima. Cagliari arriva quattro giorni dopo la finale di Coppa Italia: ci siamo detti che le ultime del Milan erano più difficili dell’Inter, non so se si sia ribaltata. Quelle ultime due partite lì non sono semplici».