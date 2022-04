Capuano: «Calendario Inter meno facile di quanto si pensi. Due non passeggiate»

Capuano non è d’accordo con chi dice che l’Inter abbia un calendario favorevole nel finale della Serie A. Da Sportitalia il giornalista segnala due problemi per i nerazzurri ed esclude il Napoli dalla corsa per il titolo.

LA CORSA – Cinque giornate alla fine della Serie A con tre squadre (forse due) in corsa per il titolo. Giovanni Capuano mette il calendario a confronto (vedi articolo): «Non so chi possa averlo più facile. Comincio però a pensare che quello dell’Inter sia meno facile di quello che si pensava. Credo che la Roma verrà sabato a San Siro a fare una gran partita, poi se il Cagliari non sarà salvo alla penultima non sarà una passeggiata per l’Inter. Io credo che il Napoli sia fuori. Se tu hai il tuo destino in mano con continuità, più volte, negli ultimi mesi di campionato e sbagli sempre non sei da scudetto. Il Napoli ha sbagliato con l’Inter, con il Milan, con la Fiorentina e con la Roma al Maradona, non cito le sconfitte di dicembre secondo me casuali perché arrivate in un momento in cui faceva fatica a mettere insieme dieci giocatori per giocare. Il Napoli aveva lo scudetto fra le mani e se l’è lasciato scappare».