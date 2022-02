Capuano: «Caicedo? Era in tribuna al Genoa! L’Inter non deve avere paura»

Capuano ritiene che l’Inter possa ancora sfruttare quanto fatto prima delle ultime cinque giornate da incubo. Il giornalista, da Sportitalia, ha invece dubbi sull’utilità nell’immediato di Caicedo.

MERCATO NON PER SUBITO – Giovanni Capuano dà una valutazione sui due acquisti di gennaio, partendo da Felipe Caicedo: «Veniva da mezza stagione sempre in panchina o in tribuna col Genoa, non il Real Madrid. Era un giocatore non immediatamente spendibile, ma raramente il mercato di gennaio lo dà. Lo stesso Robin Gosens l’Inter lo ha preso sapendo che non era immediatamente disponibile ma anticipando qualcosa in estate, poi verrà comodo».

TUTTO SISTEMATO – Capuano prova a minimizzare le difficoltà dopo lo 0-2 di ieri col Sassuolo: «Io penso che l’Inter non debba avere paura, deve sapere che questa crisetta nasce da un mese di gennaio terribile per gli impegni. Dev’esserci la consapevolezza che ora inizia un campionato nuovo di dodici giornate, per l’Inter tredici, dove quella dote costruita è stata dilapidata. Per alcune leggerezze non c’è più margine e tempo: adesso ha cinque giorni, quasi un unicum in questo campionato, per preparare la partita di Marassi. Poi ci sarà il derby col Milan, che avrà un peso più psicologico che altro. Io penso che l’Inter sia ancora la favorita e non diamo per scontato che il Napoli vinca a Cagliari».