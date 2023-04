Capuano: «Brozovic gioca solo perché Calhanoglu è infortunato»

Giovanni Capuano ha parlato a Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24 riguardo la situazione in casa Inter, soprattutto per la qualificazione per la Champions League.

BROZOVIC – Giovanni Capuano ha parlato riguardo la corsa alla prossima Champions League: «Questa giornata e la scorsa secondo me hanno dato delle indicazioni per chi è dietro al Napoli. Lo Scudetto è andato, ma la corsa Champions è molto aperta. La Lazio ha fatto 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7. In un periodo in cui tutte le altre invece hanno rallentato. In casa Inter, da quando è rientrato Brozovic, ora sta giocando ma solo perché Calhanoglu è infortunato. Sta giocando da separato in casa».

ATTACCO – Capuano ha poi continuato parlando invece dell’Inter e di Simone Inzaghi: «Secondo me la situazione non può essere risolta col massacro a Inzaghi. A me è parsa più convincente la partita dell’Inter rispetto a quella del Milan. Pesa non essere più tra le prime quattro, oltre alle situazioni nello spogliatoio. Credo ci sia una via di mezzo tra il disastro che viene narrato e la sfortuna. Ogni tanto succede che invece devi fare punti e perdi tre partite. Per quanto riguarda l’attacco, nel momento decisivo dello scorso anno Dzeko e Lautaro segnano una sola volta in 12 partite. Le squadre sono legate ai propri attaccanti».