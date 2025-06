Capuano assolve Inzaghi: «Si raccontano favolette su forza dell’Inter!»

Giovanni Capuano reputa doveroso difendere il tecnico Simone Inzaghi a seguito delle critiche da lui ricevute dopo PSG-Inter 5-0. Il giornalista sottolinea un aspetto legato alla forza della rosa.

LA CONVINZIONE – Giovanni Capuano non ci sta a che Simone Inzaghi passi come il principale artefice della disfatta di Monaco dell’Inter contro il PSG. Come da lui rimarcato sul proprio account X, lo spessore umano del tecnico piacentino lo rende un “facile” bersaglio dei media e dei tifosi: «Il lavoro di Inzaghi ha portato ai nerazzurri successi e attraverso questi aiutato il club a uscire da una situazione economica difficilissima. Sempre senza alzare la voce. A Monaco è la modalità del tracollo ad essere inaccettabile, non aver perso la Champions League contro un avversario che ha possibilità di spesa incomparabili».

Capuano sul valore umano e tecnico di Inzaghi, spesso sottovalutato da chi analizza l’Inter

IL GIUDIZIO – Capuano ha poi proseguito rimarcando lo spessore dimostrato da Inzaghi negli anni trascorsi all’Inter: «Però siccome Simone è uomo troppo educato per godere di un giudizio equo, anche nella critica, si preferisce far finta di nulla. E i primi sono gli stessi che raccontano la favoletta della ‘squadra che ha vinto solo uno scudetto pur avendo una rosa superiore sempre’».