Capuano: «Arnautovic in Inter-Lazio non un unicum! Il precedente»

Marko Arnautovic ha segnato un gol da 30 metri al volo di sinistro in Inter-Lazio. Giovanni Capuano ha tirato fuori un precedente sul profilo personale X.

GOL DUBBIO – Ieri ci sono state diverse polemiche per il gol segnato da 30 metri da Marko Arnautovic al volo di sinistro. In Inter-Lazio l’attaccante ha impattato il pallone con il collo e ha beffato Christos Mandas, che non ha potuto niente sulla conclusione. Il portiere aveva la vista coperta dalla posizione di Stefan de Vrij in fuorigioco, ma l’AIA ha smentito che il gol sia irregolare.

Arnautovic, c’è un precedente citato da Capuano!

PRECEDENTE – Giovanni Capuano ha tirato fuori un precedente: «Sul gol di Arnautovic in Inter-Lazio si può discutere, ma tenendo a mente quali sono i parametri utilizzati per determinare la posizione attiva di un giocatore in fuorigioco. Tra questi c’è la distanza dal portiere su cui si “impatta” e anche quella dal punto dal quale parte il tiro. Più sono distanti da portiere e porta, meno la posizione viene considerata attiva. In ogni caso si consideri che quanto accaduto a San Siro non è un unicum. Qui un precedente del maggio 2024 in Salernitana-Atalanta: rete di Koopmeiners confermata dopo check al Var sulla posizione di Scamacca. Al Var Gariglio e Di Paolo.