Capuano: «Acerbi? Nelle precedenti squalifiche per razzismo c’era altro»

Si attende la decisione sulla possibile squalifica per Acerbi, accusato di razzismo da Juan Jesus in Inter-Napoli. Capuano, ospite a Sportitalia, ha dei dubbi in merito.

SQUALIFICA SÌ O NO? – Giovanni Capuano ha qualcosa da ridire sul caso Francesco Acerbi: «Io non lo so come va a finire. Io credo che, non sapendo esattamente il contenuto del colloquio dei due giocatori con la Procura Federale, hanno due versioni differenti e hanno mantenuto la propria versione. Ma non sappiamo il resto del lavoro di Giuseppe Chiné, che ha provato a ricostruire i labiali e le immagini. Non sappiamo del percorso offerto ai due giocatori, Acerbi e Juan Jesus. La Giustizia Sportiva è molto più sbrigativa rispetto a quella ordinaria, c’è una sorta di inversione dell’onere della prova e non è necessariamente bianco o nero. Ma, nei due precedenti di squalifica per dieci giornate per insulto razzista, nelle spiegazioni si davano degli indizi gravi, circostanziati e soprattutto coerenti l’uno con l’altro. Ora, l’indizio grave non può essere solo l’accusa di Juan Jesus verso Acerbi: è evidente che serva qualcosa in più. Ma tutti quelli che fanno sport sanno che la Giustizia Sportiva ha tempi e modi differenti rispetto ai processi ordinari. Credo che l’Inter lo scudetto poi lo vincerà anche senza, è una questione di “quando” succede. Poi, più in generale, se perdi contemporaneamente Stefan de Vrij e Acerbi. Anche se farà una partita a settimana».