Capuano: «A Skriniar sarebbe convenuto restare all’Inter!»

Milan Skriniar è in uscita dal Psg, che sta cercando qualsiasi modo possibile per cederlo in questa sessione di mercato a titolo definitivo. Giovanni Capuano lo ricorda all’Inter e scrive una cosa su X.

PASSATO – Milan Skriniar qualche anno fa ha lasciato l’Inter a parametro zero abbracciando il progetto Psg. Proprio nell’anno in cui lo slovacco è stato ceduto in prestito in Turchia il club francese ha vinto tutto in Europa, compresa la Champions League. Il difensore è in uscita e cerca urgentemente squadra per ricominciare. In pole c’è il Fenerbahce, altre società non ce ne sono. Giovanni Capuano scrive: «Per come è andata a finire, a Skriniar sarebbe convenuto restare all’Inter»