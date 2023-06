Garbo: «Inter deve ricostruire, società con maggiori difficoltà»

Daniele Garbo non vede clamorosamente positiva la situazione in casa Inter. Questo è il suo commento su TMW Radio sul mercato nerazzurro.

COMMENTO – Daniele Garbo non vede tutto positivamente per la società nerazzurra: «Milinkovic-Savic sarebbe perfetto per l’Inter. La squadra ha seri problemi, molti se ne vanno, Dzeko, Correa, Brozovic sul piede di partenza. Lukaku non so se si rinnoverà, è molto difficile. Ci sono tanti problemi in difesa senza Skriniar, a centrocampo e in attacco. Secondo me è la società con maggiore difficoltà, ora l’Inter deve assolutamente ricostruire».