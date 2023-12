Caprile para tutto, il Cagliari non sfonda contro l’Empoli

Un gol annullato al VAR e un rigore sbagliato, più tante parate di Caprile. Fra Cagliari ed Empoli nessun gol nello scontro salvezza: è 0-0 all’Unipol Domus.

PORTIERE DECISIVO – La sfida fra terzultima e penultima, così come fra due delle squadre con più gol subiti in Serie A, finisce 0-0. Un risultato che sta stretto al Cagliari, per quanto prodotto nella ripresa. Nel primo tempo non succede assolutamente nulla, tranne un tunnel di Francesco Caputo a liberare Daniel Maldini che non riesce a segnare per un provvidenziale intervento di Paulo Azzi. È l’unica occasione dell’Empoli in tutta la partita. A un minuto e mezzo dal 45’ Nicolò Cambiaghi va via a Gabriele Zappa che lo tocca, per l’arbitro Fabio Maresca è giallo ma l’attaccante dell’Empoli sarebbe andato in porta. Il VAR lo richiama per il rosso, ma gli fa vedere anche un precedente fallo di Sebastian Walukiewicz (trattenuta su Leonardo Pavoletti) e quindi l’azione è annullata. Poco prima dell’ora di gioco il primo tiro in porta, un colpo di testa da posizione ravvicinata di Pavoletti smanacciato da Elia Caprile. Poi il VAR torna di nuovo protagonista: punizione di Nicolas Viola, Caprile sbaglia a valutare la traiettoria e la palla entra. Ma al monitor ravvisano un tocco di Pavoletti sul portiere e fra molte proteste il gol è annullato. A dieci minuti dalla fine cross di Gabriele Zappa, Walukiewicz girandosi dà una gomitata a Pavoletti: rigore. Ci pensa però Caprile a salvare il suo compagno dall’ingenuità, parando il tiro non angolato di Viola. Caprile para tutto: suo un miracolo al 95’ su tiro a botta sicura di Andrea Petagna appena entrato.