Caprari: «Ho visto la partita con l’Inter, il Verona non meritava di perdere!»

Caprari ha lasciato la Sampdoria, firmando per il Verona nell’ultimo giorno di mercato (vedi articolo). Il giocatore, nella conferenza stampa di presentazione, ha commentato la sfida in cui l’Inter di Inzaghi ha battuto gli uomini di Di Francesco.

SCONFITTA IMMERITATA – Gianluca Caprari si è presentato come nuovo giocatore del Verona. Il classe ’93 è tornato a commentare il match perso dai veneti contro l’Inter, con la doppietta decisiva di Joaquin Correa: «Ho trovato un Eusebio Di Francesco che ha voglia di fare. Anche lui viene da stagioni non positive ed è venuto qui per rimettersi in gioco. Ho visto le due partite in cui la squadra ha perso, ma lo ha fatto con grande mentalità e non meritava di perdere. Secondo me ci sono tutti i presupposti per fare bene quest’anno».