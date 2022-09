Caprari: «Dall’Inter alla Sampdoria? Scelta giusta, a Milano tanti campioni»

Caprari oggi è un giocatore del Monza ma in passato ha vestito seppur senza mai giocare la maglia dell’Inter. L’attaccante si è espresso così sul passaggio alla Sampdoria

SCELTA GIUSTA − Gianluca Caprari ha avuto una breve parentesi anche all’Inter. Mai sceso in campo, è stato però pedina di scambio nell’affare che portò Milan Skriniar in nerazzurro dalla Sampdoria. A tal proposito, ha parlato lo stesso giocatore, oggi al Monza, su Sportitalia: «Ero giovane, avevo 22 anni quando sono passato alla Sampdoria. Ma è stata una scelta corretta perché all’Inter non avrei giocato mai poiché c’erano tanti campioni. È stato un percorso giusto perché mi ha portato poi a giocare con continuità».