Capozucca: «In pochi giocherebbero nell’Inter, la Juventus non ha campioni»

Intervistato da Tuttosport, l’ex calciatore ed attuale dirigente sportivo Stefano Capozucca, ha parlato della sfida tra Juventus e Inter.

LAVORO – Stefano Capozucca, dirigente ed ex giocatore, in vista della partita tra Atletico Madrid e Inter in Champions League, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Tra i tanti temi citati, anche un passaggio sui calciatori dell’attuale Juventus che sarebbero titolari in questa squadra guidata da Simone Inzaghi. Queste le sue parole: «Quanti bianconeri sarebbero titolari nell’Inter? Direi pochi, ma lascio ai lettori la risposta… L’essere stati quasi al livello dell’Inter per mesi sottolinea il lavoro di Allegri. Può piacere o meno sul piano del gioco, ma serve rispetto nel criticare. Sui social la gente perde la testa e leggo assurdità che sfociano nella maleducazione. La Juventus non ha campioni, solo tanti buoni giocatori: così non si vincono i campionati».

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira