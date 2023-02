Capozucca: «Skriniar e Zaniolo? Una situazione quella gestita meglio»

Capozucca era direttore sportivo del Cagliari fino a pochi mesi fa, ora guarda il calcio da fuori in attesa di trovare una squadra. Sulle difficoltà di gennaio legate a Skriniar e Zaniolo si è espresso in un’intervista a TuttoMercatoWeb.

PROBLEMI FUORI DAL CAMPO – A gennaio l’Inter non è riuscita a trovare una soluzione per Milan Skriniar, che andrà al PSG a parametro zero. Stefano Capozucca fa un paragone con Nicolò Zaniolo: «Due situazioni gestite in modo diverso, probabilmente è stata gestita meglio quella di Skriniar. Il Galatasaray per Zaniolo? Non è il massimo dei campionati, però rimanere alla Roma non sarebbe stata una bella situazione».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo