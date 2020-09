Capozucca: “Mercato? Mi aspetto qualcosa dall’Inter. Scudetto? C’è!”

Marotta Conte Inter

L’Inter farà ancora qualche colpo importante, ne è sicuro Stefano Capozucca, noto dirigente sportivo italiano intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio”.

MERCATO E SCUDETTO – Inter protagonista del mercato si giocherà lo scudetto, Stefano Capozucca si aspetta molto dall’Inter: «Hakimi è un profilo molto importante nell’economia dell’Inter, con Vidal e Kolarov c’è anche esperienza, e per me saranno i maggiori antagonisti della Juventus. Sono convinto che la rosa sarà completata. Dopo i mal di pancia di Conte e la pace dichiarata con risoluzione dei problemi, penso sia l’obiettivo di tutti dare all’allenatore una squadra che possa primeggiare per vincere lo Scudetto. Sono convinto che l’Inter farà qualcosa ancora di importante, mi sembra l’anno buono per lo Scudetto. Il nome? Potrebbe essere chiunque».

SU CHIESA – Capozucca dice la sua anche riguardo Federico Chiesa, negli ultimi anni accostato a Inter e Juventus: «Inizialmente ero convinto che fosse sicuro di partire, o Inter o Juventus. Poi le dichiarazioni di casa Fiorentina sono state un po’ contraddittorie, si diceva di voler blindare questo giocatore per far crescere la squadra. La squadra gradino dopo gradino così poteva pure lottare per la zona Champions o Europa League, ma dalle ultime dichiarazioni si capisce che potrebbe essere ceduto. In Italia secondo me possono prenderlo soltanto Juventus e Inter. Questi ultimi poi con un 3-5-2 fanno fatica a prenderlo».