Capozucca: «Inter, finale di Champions League più che meritata»

Stefano Capozucca, ospite a Radio Sportiva, ha detto la sua sull’organico e sulla stagione disputata fino ad ora dell’Inter.

GRANDI MERITI − Stefano Capozucca si esprime in questo modo sui nerazzurri: «Se c’è una critica da fare all’Inter è la distanza di punti che c’è con il Napoli. L’Inter secondo me ha un buon allenatore, una dirigenza importante e una roda formata da calciatori importanti. Quindi è giusto che ragioni con traguardi importanti come la vittoria in Coppa Italia, in Supercoppa e soprattutto ha centrato meritatamente la finale di Champions League. Una finale che non dico che sarà proibitiva, ma difficile. Quindi grandi meriti ai nerazzurri».