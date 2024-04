Capozucca: «Gasperini ha rimpianti sull’Inter. Il club cercò Capello»

Capozucca è ritornato sull’esperienza di Gian Piero Gasperini all’Inter e su come l’allenatore dell’Atalanta abbia dei rimpianti. Poi retroscena su Capello.

RIMPIANTO − Stefano Capozucca a Tv Play ricorda l’esperienza di Gasperini con l’Inter: «Secondo me ha rimpianti per quanto accaduto con l’Inter. È arrivato in un momento di difficoltà della società, non era l’Inter di prima. Con Branca aveva un grande rapporto. I nerazzurri volevano Capello come tecnico, poi non fu lasciato libero dall’Inghilterra e virarono su Gasperini ma non ha avuto il tempo di dimostrare il suo valore all’Inter».