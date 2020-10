Capozucca: “Eriksen, dipende da te. I giudizi cambiano. Nainggolan…”

Condividi questo articolo

Christian Eriksen Inter-Pisa

Stefano Capozucca, noto dirigente, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Nel corso della sua intervista ha parlato di Eriksen e del mancato passaggio di Nainggolan dall’Inter al Cagliari

DANESE – Capozucca ha prima parlato di Eriksen: «Via a gennaio? Non saprei, dipende anche dal giocatore. Fino ad ora non ha espresso nulla, ambientarsi non è semplice ma comunque ha dato segnali positivi. Da qui a gennaio ci sono diverse partite, e i giudizi possono cambiare da un momento all’altro: dipende soprattutto dai risultati».

BELGA – Capozucca ha poi parlato di Radja Nainggolan: «Ha risposto bene Giulini, che non è pentito da presidente perché si tratta di un’operazione costosa per il Cagliari, ma da tifoso sì: era un giocatore importante, e penso che anche Di Francesco contasse molto sul suo arrivo. Il Cagliari comunque ha la fortuna di avere un presidente capace ed intuitivo: sa quali sono le risorse, e penso che non potessero affrontare un costo così alto».