Capozucca: «Scudetto? Atalanta-Inter cruciale. Napoli può approfittarne»

Nella settimana che porta ad Atalanta-Inter, l’ex calciatore e dirigente Stefano Capozucca spiega chi tra le pretendenti allo scudetto, Napoli compreso, ha più chance per raggiungere l’obiettivo.

ALTO LIVELLO – Domenica sera l’importante sfida scudetto tra Inter e Atalanta, nello scenario del Gewiss Stadium Proprio sulla squadra di Giampiero Gasperini si sofferma Stefano Capozucca, ospite di TMW RADIO: «Atalanta ancora in corso per lo scudetto? Io dico che comunque vada, l’Atalanta ha vinto il suo campionato perché continua ad essere una squadra di livello europeo importante. Non mi aspettavo che andasse fuori in Champions League perché ha avuto anche la sfortuna nella partita di andata di prendere quel rigore fantasma nei minuti di recupero. Che arrivi prima in campionato la vedo un po’ difficile, però tra le prime tre è possibile e sarebbe un grande campionato».

Atalanta-Inter osservata speciale: le speranze del Napoli sullo scontro scudetto

IL FUTURO – Stefano Capozucca spiega l’importanza di Atalanta-Inter per le sorti del campionato e delle squadre in lotta per lo scudetto. Il dirigente dichiara: «Il futuro del Napoli dipenderà anche dal finale di campionato. Se l’Inter inciampa a Bergamo il Napoli diventa la favorita numero uno per lo scudetto. La squadra di Conte potrebbe approfittare del turno facile che ha, anche se non vuol dire niente perché abbiamo visto il Monza domenica scorsa ha fatto soffrire l’Inter. Il Napoli potrebbe approfittare di questo scontro diretto per tornare in testa alla classifica. Poi ho visto un po’ il calendario, i partenopei non hanno un grande finale di campionato. Ha le partite più abbordabili e non ha le Coppe, al contrario dell’Inter che è quella più impegnata di tutte. Lo sviluppo lo vedremo già domenica, che avrà un appuntamento cruciale per lo scudetto secondo me».