Capello: «Turnover Inter? Inzaghi, prima tre punti poi esperimenti!»

Dopo aver preso atto delle formazioni ufficiali di Inter-Stella Rossa, Fabio Capello ha qualcosa da contestare a Simone Inzaghi. Di seguito l’opinione dell’ex allenatore.

OBIEZIONE – Fabio Capello, ospite di Sky Sport 24 per la serata di Champions League, esprime il proprio parere sulla scelte di formazione di Simone Inzaghi per Inter-Stella Rossa. Sulla scelta di usufruire di non pochi cambi e alternanze, l’opinionista dichiara: «Il messaggio dovrebbe essere voler fare i tre punti. Gli esperimenti li farei dopo i tre punti. Inzaghi cambia anche troppo secondo la mia opinione. A volte riesce a recuperare, come fatto in Portogallo, facendo un grande turnover. Ma io ritengo che le squadre hanno un loro equilibrio, non c’è niente da fare. I giocatori che giocano sempre si conoscono, conoscono i movimenti e si aiutano. Oggi grande turnover, grande fiducia e questo è bello, però bisogna guardare anche l’equilibrio».