Capello: «Triplete Inter me lo auguro. Inzaghi cresciuto e migliorato»

Anche Fabio Capello presente all’evento ‘Il Foglio a San Siro’ ha parlato della stagione dell’Inter, in particolare gli obiettivi ancora alla portata dei nerazzurri. Poi un complimento a Simone Inzaghi.

OBIETTIVI STAGIONALI – Fabio Capello augura il meglio all’Inter, ancora competitiva su tutti i fronti: «Triplete possibile? Me lo auguro per il calcio italiano, però è difficile. Avranno un calendario molto molto intenso, partite importanti a tutti i livelli. L’Inter ha grande mentalità, sa che deve afre anche grazie al lavoro di Inzaghi».

Inzaghi cresciuto all’Inter, merito anche della dirigenza

SOCIETÀ FORTE – Capello sottolinea la crescita del tecnico dell’Inter, grazie anche al grande lavoro svolto in sinergia con la dirigenza. Non può dire lo stesso per quanto riguarda le sue due ex squadre: «Inzaghi è migliorato, è cresciuto in tanti aspetti soprattutto nella comunicazione. Questo è frutto anche del grande lavoro fatto insieme alla dirigenza che lo ha guidato. In queste circostanze la dirigenza è importante, ultimamente non possiamo dire lo stesso di Inter e Juventus».