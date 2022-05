Capello svela un retroscena: «Roberto Carlos sul mercato, in 14 ore già del Real Madrid!»

Capello, opinionista su Sky Sport per la finale di UEFA Champions League, ha svelato un aneddoto riguardo la cessione di Roberto Carlos dall’Inter e l’acquisto del Real Madrid.

IN 14 ORE – Fabio Capello su Sky svela un retroscena riguardo la cessione del terzino brasiliano da parte dell’Inter: «Roberto Carlos grande rimpianto per il calcio italiano? Il mio è stato un vero e proprio furto! In quattordici ore è diventato un giocatore del Real Madrid. L’Inter aveva messo sul mercato il calciatore, così chiamai subito il presidente e gli dissi di acquistarlo. Questo alle otto di sera, e alle undici del giorno dopo era già un giocatore del Real Madrid. Poi ha scritto la storia».