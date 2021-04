Capello: «Solo l’Inter non aveva capito che Roberto Carlos era un grande»

Fabio Capello racconta alcuni retroscena sul passaggio di Roberto Carlos dall’Inter al Real Madrid, nell’estate 1996. Ecco le sue parole, negli studi di “Sky Sport”.

FENOMENO – Fabio Capello approfitta di un collegamento con Roberto Carlos, negli studi di “Sky Sport”, per svelare un retroscena. Ecco il suo racconto dell’acquisto del brasiliano quando l’allenatore era al Real Madrid: «È stato un acquisto importantissimo per il Real Madrid, ha fatto la storia. Lui e Paolo Maldini sono stati i giocatori più importanti in quel ruolo. Un pomeriggio Giovanni Branchini e mi disse che l’Inter vendeva Roberto Carlos. Non ci credevo, e mi mandò un fax col prezzo già fissato. Solo l’Inter non aveva capito che Roberto Carlos era un grande giocatore».