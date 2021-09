Capello: «Shakhtar Donetsk non forte in difesa. Inter giochi con velocità»

Fabio Capello, ospite negli studi di Sky Sport per il pre partita di Shakhtar Donetsk-Inter, sostiene che i nerazzurri devono attaccare con velocità la squadra ucraina

VELOCITÀ − Così Fabio Capello in attesa della partita tra ucraini e nerazzurri a Kiev: «Partite non semplici per le due milanesi perché a livello internazionale manca ritmo. Inter-Atalanta grande partita ma non a grande velocità. Lo Shakhtar Donetsk non è forte in fase difensiva, spero che l’Inter faccia un buon gioco in verticale per mettere in difficoltà gli ucraini». La Beneamata scenderà in campo alle 18.45 in vista della seconda giornata di Champions League del gruppo D.