Capello: «Scudetto? Juventus fuori dai giochi! Inter troppo lontana»

Capello, ex allenatore oggi opinionista su Sky, intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato dell’Italia, ma anche del campionato italiano.

L’ITALIA – Capello parla della nazionale, impegnata oggi contro la Spagna: «Non so se sarà dura rispetto la semifinale europea, ma il loro calcio spesso ci ha creato difficoltà. La palla la terranno loro. Ma se siamo bravi in difesa abbiamo buone possibilità perché la Spagna, che ha tante assenze importanti, ci lascerà delle opportunità. Con il Mondiale alle porte, l’importante è mantenere l’umiltà, la voglia di sacrificarsi e l’allegria».

LOTTA SCUDETTO – Capello dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A: «Juventus fuori dai giochi per lo scudetto? Per me sì. È già troppo lontana dal vertice e ha tante squadre davanti. È un campionato molto combattuto e se devi recuperare punti a Napoli, Milan, Inter e Roma diventa complicato».

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida