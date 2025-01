Capello: «Sarebbe bello rivedere Donnarumma in Italia»

Negli scorsi giorni si era parlato di un possibile ritorno in Italia di Gianluigi Donnarumma. L’ex Milan era stato accostato all’Inter: questo il pensiero di Fabio Capello.

RIENTRO – Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus, negli studi di Sky Sport ha parlato del possibile ritorno di Gianluigi Donnarumma in Italia. Il portiere del Paris Saint-Germain, nelle scorse ore è stato spesso accostato all’Inter. I nerazzurri hanno valutato l’idea di portare a Milano un nuovo numero uno al posto di Yann Sommer. Queste le parole dell’ex tecnico: «Donnarumma in Italia? Mi piacerebbe rivederlo qui. Soprattutto adesso, dopo le tante critiche che ha ricevuto. Lo considero un grande portiere. Il suo ritorno in Italia farebbe bene sia al calcio italiano che alla Nazionale azzurra. Il campionato francese secondo me non offre lo stesso livello di competitività della nostra Serie A”.