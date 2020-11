Capello: “Real Madrid-Inter, sfida tra due modi di pensare a calcio”

Fabio Capello

Fabio Capello, ospite negli studi di “Sky Sport” a pochi minuti dal calcio d’inizio di Real Madrid-Inter di Champions League, ha parlato così della sfida di oggi

LA SFIDA TRA TECNICI – Capello si concentra in particolar modo sulla sfida tra i due tecnici Conte e Zidane: «E’ una grande sfida tra due modi di pensare calcio diversi. Sottolineo il grande carisma di Zidane che ha fatto vedere di saper gestire giocatori importante. Di Zidane mi piace come sa leggere la partita, tante le ha vinte con cambi e sostituzioni nel momento giusto. Non guarda in faccia a nessuno e tutti accettano le sue decisioni. Da parte di Conte c’è grande organizzazione, serietà e professionalità. Non vedo in Conte quel qualcosa in più durante la partita».