Capello non sta con Pioli: «Milan-Inter, in campo vista una differenza di valori»

Condividi questo articolo

Fabio Capello

Milan-Inter fa ancora discutere a quattro giorni di distanza, dopo le parole di Pioli. Sull’indiscutibile 0-3 si è espresso Fabio Capello nel corso di “Champions League Show” su Sky Sport, parlando di come i nerazzurri abbiano mostrato una differenza netta di valori in campo.

MANIFESTA SUPERIORITÀ – Stefano Pioli, ieri in conferenza stampa, ha avuto il coraggio di dire che Milan-Inter 0-3 di domenica è stata in parte equilibrata (vedi articolo). Non è dello stesso avviso l’ex allenatore Fabio Capello: «Perdere il derby è una partita importante. Fa vedere i valori, perché abbiamo visto i valori in campo. Analizzi tutte queste cose, in campo si è vista una differenza. Questo Milan di adesso non è il Milan che ha fatto vedere un bellissimo calcio, un’umiltà e un qualcosa in più. È un Milan che si bea del suo modo di giocare e non pensa al risultato».