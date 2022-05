Capello: «Perisic? Fossi allenatore rivale mi preoccuperei. Inter piaciuta»

Fabio Capello, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha elogiato il grande apporto di Perisic all’Inter. Anche oggi, il croato è stato autore di una grande prestazione con gol dell’1-0 su calcio d’angolo

DIFFERENZA − Capello non ha dubbi su chi sia l’uomo chiave in casa Inter: «Ivan Perisic è il giocatore che sta facendo la differenza per occasioni create, gol segnati. Se io sono un allenatore di una squadra avversaria mi preoccuperei se ci fosse Perisic in campo. Arriva sul fondo, crossa bene la palla. Oggi l’Inter mi è piaciuta. Era partita così così contro una squadra come l’Udinese che è bella tonica ma ha dimostrato di essere in una grande condizione».