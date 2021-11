Capello: «Perisic mi sta esaltando. Vi dico un parallelismo con il mio Milan»

Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport 24 nel pre Inter-Shakhtar Donetsk, ritiene Perisic uno dei migliori dell’Inter. Inoltre, l’ex allenatore avanza un parallelismo

SQUADRA COMPATTA − Capello esalta la squadra e soprattutto un giocatore: «Ho visto una grande squadra compatta, convinta di ciò che fa in campo. Grande personalità, Ivan Perisic sta giocando meglio rispetto all’anno scorso. Mi sta esaltando, non capivo come avesse perso le sue qualità. Ma anche gli altri, tutti bene, stanno ascoltando l’allenatore».

COME AL MILAN − Capello fa un parallelismo con il suo Diavolo: «Al livello di psicologia dopo il cambio con Arrigo Sacchi al Milan, si diceva che i giocatori vincessero perché c’era Sacchi ma io dicevo si vince perché ci siete voi. All’Inter, è successa la stessa cosa. Si credeva che si vincesse solo con Conte e Romelu Lukaku, invece, i giocatori hanno dimostrato che la vittoria sia dello scorso anno che di quest’anno dipende molto da loro».