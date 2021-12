Capello: «Per l’Inter agli ottavi io prendo l’Ajax! La motivazione»

L’Inter attende lunedì a mezzogiorno di conoscere l’avversario agli ottavi di finale. Da Champions League Show su Sky Sport Capello trova nell’Ajax la rivale ideale. Gli olandesi hanno vinto il Gruppo C a punteggio pieno: sei vittorie su altrettante partite.

LA SCELTA – Fabio Capello ne prende una per gli ottavi di finale di Champions League e “scarta” Manchester City, Liverpool, Bayern Monaco, Manchester United e Lille fra le possibili avversarie: «Io prendo l’Ajax per l’Inter. Il motivo? Penso che contro le squadre olandesi l’Inter possa fare bene: sono pericolose quando vengono in avanti, però dietro qualche cosa la concedono. Io prendo l’Ajax».