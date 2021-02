Capello: Â«Milan-Inter, nerazzurri favoriti. Con la Lazio impressionantiÂ»

Capello: «Milan-Inter, nerazzurri favoriti. Con la Lazio impressionanti»

Condividi questo articolo

Fabio Capello

Fabio Capello ha parlato in vista del Derby Milan-Inter, big match della ventitreesima giornata di Serie A, in programma domani pomeriggio

MILAN-INTER – Queste le parole di Fabio Capello ai microfoni del programma radiofonico “Deejay Football Club” in vista del Derby Milan-Inter, in programma domani pomeriggio. «Arriva l’Inter favorita perché è riposata, è la squadra che in questo momento sta meglio di testa, che sta meglio fisicamente con tutti i giocatori riposati. E dopo l’ultima prova con la Lazio, che era una partita difficile, ha dimostrato di saper soffrire e soprattutto mettere in evidenza il massimo della loro capacità che è impressionante quando ripartono. Il Milan deve stare attento, se pensa di andare in avanti, giocare la palla, come ha sempre fatto perché è una squadra che gioca molto bene, però se lasci spazio…».