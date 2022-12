Capello: «Mihajlovic uomo vero! Quando batteva le punizioni…»

Dopo la terribile notizia della scomparsa di Mihajlovic, Capello ricorda il suo collega. Intervenuto nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, l’opinionista racconta un aneddoto sull’ex calciatore e allenatore. Di seguito le sue dichiarazioni.

LE SUE PUNIZIONI – Dopo la terribile notizia della scomparsa di Siniša Mihajlovic, Fabio Capello interviene nel corso della trasmissione di Sky Sport 24. L’allenatore parla così del suo collega: «Ho avuto la fortuna di incontrarlo in tutti i suoi ruoli. Uomo vero, tutto d’un pezzo. Non si piegava davanti a niente perché aveva delle idee ben chiare. Voleva rispetto ma a sua volta lo dava. Aveva un grande amore per la famiglia. Quando batteva le punizioni vicino all’area di rigore ricordo che spostava la palla indietro. Lo faceva per dare più curva e forza al pallone e io cercavo sempre di non farglielo fare».