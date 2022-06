Capello: «Lukaku-Inter che colpo, in Italia non si argina! Dybala non serve»

Fabio Capello si è espresso sul mercato dell’Inter e in particolare sul colpo Lukaku e sulla trattativa per Dybala. L’ex allenatore non ha dubbi sul belga, mentre non nasconde perplessità nei confronti dell’argentino

RITORNO LUKAKU − Capello giudica positivamente il colpo Big Rom da parte dell’Inter: «Penso che sia un grande colpo per l’Inter. Ha una forza fisica devastante, in Italia i difensori non riescono a fermarlo… Per cui credo che si riproporrà la sua grande voglia di fare, la sua qualità fisica e discretamente tecnica che in Serie A fa la differenza e poi gioca con Lautaro Martinez che già conosce. Bisognerà solo vedere se Inzaghi lo farà giocare come lo faceva giocare Conte o se vorrà farlo giocare in maniera diversa e se dunque troverà un po’ più di difficoltà. Ripeto, però, in Italia non ci sono discussioni fa la differenza. In Serie A non vedo difensori che possano arginarlo seriamente. Tra l’altro i più bravi ce li stanno portando via».

DYBALA − Quanto alla Joya, Capello esprime delle perplessità: «L’Inter ha talmente tanti attaccanti e tanta qualità in rosa che io non vedo l’esigenza di averlo in squadra. La sua qualità non si discute ma i nerazzurri hanno già tanti giocatori tecnici, l’argentino mi sembra un surplus. Dybala come qualità, ripeto, non si discute, si discute sulla sua continuità e mi sembra che le offerte che gli stanno facendo siano state intelligenti in base alle sue prestazioni sul campo e alla partite che giocherà. I dubbi sono fisici non tecnici».

Fonte: Il Giornale − Marco Gentile