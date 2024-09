Capello: «Lotta scudetto? Inter e Juventus, ma ora ho un dubbio»

Capello è sicuro riguardo la forza della rosa dell’Inter in questa stagione, ma esprime un suo dubbio riguardo le inseguitrici. L’ex allenatore italiano ne ha parlato durante un suo intervento a Radio Deejay Football Club.

POCHE CHIACCHIERE – Fabio Capello esprime un parere riguardo la prestazione dell’Italia contro la Francia: «I giocatori sono stati liberi, responsabilizzati, e non sui binari com’era successo in Germania. Abbiamo visto un altro tipo di spirito e di volontà. Erano confuse all’Europeo, troppe chiacchiere, lo ha ammesso prima della partita. Una bellissima reazione dopo l’1-0, ma soprattutto sono state messe in evidenza le difficoltà della Francia in difesa. Secondo me Deschamps dovrebbe far giocare Marcus Thuram al centro e sacrificare un esterno, perché Kylian Mbappé centravanti non rende bene».

Serie A e la corsa al primo posto

UN DUBBIO – Capello poi torna a parlare della lotta scudetto, esprimendo un dubbio: «L’Inter è più avanti delle altre con differenza. La scommessa può essere il Napoli con Lukaku, ho visto che stanno facendo delle cose interessanti a livello di corsa. Dopo le prime due partite avrei detto Juventus, adesso aspettiamola. Le coppe europee saranno fondamentali per gli obiettivi delle squadre in testa. Se parliamo di rose l’Inter è nettamente più forte degli altri».