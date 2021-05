Fabio Capello, ex allenatore della Roma e del Real Madrid – tra le altre -, ha rilasciato un’intervista al giornalista del “Corriere dello Sport” Marco Evangelisti. Tra i temi trattati anche le prospettive dell’Inter che oggi festeggia lo scudetto ma deve sciogliere alcuni nodi sul futuro

PERCORSO – Fabio Capello ne è convinto: l’Inter aprirà un ciclo con questo scudetto: «Non c’è dubbio. Un ciclo di tre anni. A meno che non abbia bisogno di vendere e se Antonio Conte rimane. In questo momento non si sa niente di preciso e il mercato è un’incognita. A questo punto dico: per il prossimo scudetto attenzione all’Atalanta. Non ha debiti, è guidata da un allenatore bravissimo e da un presidente che sa di calcio. A questo punto ha anche denaro da investire. Avete visto come hanno sistemato Papu Gomez, che pure per loro era importante». Dopo Inter-Udinese, il club di Steven Zhang verrà premiato dal presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. La giornata nerazzurra prevede anche un saluto ai tifosi, raccolti fuori dalle mura di San Siro (QUI tutti i dettagli e il programma della giornata).

NOSTALGIA – Per l’anno prossimo, tuttavia, restano ancora diversi dubbi legati al futuro del tecnico, di alcuni calciatori e perfino dei dirigenti dell’Inter. Il club nerazzurro, inoltre, ritroverà da avversario José Mourinho, di cui Capello tesse le lodi: «Io sono sempre stato un mourinhista. È uno con le idee chiare, crea spirito di gruppo, riesce a tirare fuori dai giocatori di tutto e di più. E ha sempre in testa il risultato».

