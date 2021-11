P. Capello: «Lautaro Martinez? Questione diritti d’immagine fa il gioco dell’Inter»

Lautaro Martinez è al centro di una questione legata ai diritti d’immagine (vedi articolo). L’avvocato Pierfilippo Capello, figlio di Fabio, segue la causa per una delle due parti e a Sportitalia Mercato spiega la vicenda.

CONTESO – Lautaro Martinez ha lasciato da qualche mese i vecchi agenti, Beto Yaqué e Rolando Zarate, che però sono vicini all’agenzia che ne cura i diritti d’immagine (non lasciati all’Inter). È in corso una vicenda legale, e l’avvocato Pierfilippo Capello si sofferma sulla questione: «Parliamo in generale, perché non posso parlare del caso. Oggi, nei trasferimenti internazionali di un certo livello, senza i diritti d’immagine il trasferimento non si fa. Dieci milioni di euro di richiesta di risarcimento? Cifra prudente. Oggi, se uno vuole comprare un giocatore di livello top, i grandi club se non hanno la certezza di avere i diritti d’immagine non ti prendono. Questo fa il gioco dell’Inter, perché è difficile da vendere. I diritti d’immagine di chi sono? Lo decideranno dei giudici, più di questo non posso dire».