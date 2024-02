Capello: «Lautaro Martinez meno lucido. Inter, al ritorno un rischio!»

L’Inter vince a San Siro contro l’Atletico Madrid, eppure per Fabio Capello non tutto è andato per il verso giusto, a partire dalla prestazione di Lautaro Martinez.

OCCASIONI – Fabio Capello, intervenuto nel post partita di Sky Sport 24, avanza la propria disamina di Inter-Atletico Madrid: «Si parla di Marko Arnautovic ma stasera Lautaro Martinez ha avuto delle situazioni talmente limpide, tante possibilità di segnare con quattro occasioni da gol. La quarta l’ha rimediata Arnautovic perché si è trovato ancora davanti al portiere da solo. Lautaro Martinez è molto bravo nell’impegnarsi di testa, anche se sfortunato perché due volte ha tirato al centro della porta. Però le altre due volte non mi è sembrato così bello e lucido come ha dimostrato fino a questo momento in campionato. L’Inter ha detto che va a giocare partendo dallo 0-0 a Madrid. Io dico che con 5 occasioni da gol chiare come quelle che hanno avuto stasera e solo un gol significa che non hai sfruttato l’occasione favorevole. Nella partita di ritorno non vorrei pensare che potevano andare a giocare più sereni. I centrocampisti dell’Inter fanno filtro e questo permette alla squadra di riposizionarsi. Perdono la palla, Mkhitaryan rientra, Calhanoglu rientra. Barella è stato il migliore in campo dei nerazzurri. L’Inter è stata una squadra che ha giocato per farsi sentire in campo in tutti i momenti, sia sul piano tecnico che fisico».