Capello: «Lautaro Martinez fuori, non capisco! Handanovic si sente vecchio»

Lautaro Martinez fuori dalla formazione ufficiale è una scelta che stupisce (QUI le formazioni ufficiali), soprattutto uno come Fabio Capello. Dagli studi di Sky Sport, l’ex allenatore è perplesso per la scelta di Simone Inzaghi. Poi esprime la sua opinione sull’alternanza tra Samir Handanovic e André Onana.

SCELTE DISCUTIBILI – Fabio Capello su Sky è perplesso per le scelte di Simone Inzaghi: «Lautaro Martinez è l’uomo più in forma dell’Inter, trascina lui la squadra! Non capisco questa scelta. Il portiere trasmette sicurezza, se lo fai giocare in Champions League significa che hai dei valori in testa. Handanovic in questo momento si sentirà vecchio, la penso così!».